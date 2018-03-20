Порошенко: Использование аббревиатуры АТО будет легитимным только до 30 апреля

Использование аббревиатуры АТО будет легитимным до 30 апреля этого года, после чего «у нас будет военная операция Объединенного штаба».

Об этом интервью «Детектор медиа» во время пребывания на Луганщине заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Руководство переходит от Службы безопасности Украины к Вооруженным силам Украины, что правильно. В полное переподчинение ВСУ и руководителю Объединенного штаба переходит часть Службы безопасности Украины, а не наоборот, так как это будет более эффективно, часть Национальной гвардии, часть пограничников и Национальной полиции, которые обеспечивают порядок (на Донбассе, – ред.)», – пояснил Порошенко.

Напомним, 16 марта Президент назначил командующим объединенных сил Сергея Наева.

Ранее по инициативе Петра Порошенко был принят закон о реинтеграции Донбасса, который предусматривает изменение формата военной операции.

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