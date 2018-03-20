Порошенко поедет на саммит НАТО в Брюссель, несмотря на протесты Венгрии, – посол

Президент Украины Петр Порошенко в июле поедет в Брюссель во время проведения там саммита НАТО, даже если Венгрия заблокирует проведение заседания комиссии «Украина – НАТО».

Об этом заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования евроинтеграционных стремлений Украины, сообщают «Украинские новости».

«Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что «идут до конца». Считаю, что комиссия «Украина – НАТО», которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, – это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии «Украина – НАТО» существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен», – сказал Пристайко.

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не раньше конца апреля.

«Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашения еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позже», – добавил Пристайко.

Посол предположил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся 8 апреля.

«Заявление о том, что будет заблокирован саммит, – это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о государстве, сколько о своей карьере, с учетом будущих выборов», – отметил Пристайко.

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