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вторник, 20 марта, 2018, 19:53 События
Полиция рассматривает пять версий гибели Владислава Волошина

Полиция рассматривает пять версий гибели и. о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

«Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершенное в связи с профессиональной деятельностью на посту и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием», – говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, каждую из версий доказывать или опровергать будут «только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий».

«В настоящее время назначены и проводятся... судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетически-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза», – говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что установлен круг лиц, которые «уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время».

Правоохранители просят граждан, которые владеют любой информацией относительно этого события, обязательно сообщить ее следователям.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве погиб летчик, которого Россия обвинила в сбивании МН17.

В Николаевском аэропорту заявляют, что на Волошина оказывали давление из облгосадминистрации.
полицияНиколаевВладислав Волошин
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2018-03-20 21:09 :31