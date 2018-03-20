ООН выразила свою позицию в отношении «выборов» в Крыму

В связи с незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму ООН напомнила о резолюции Генассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке, – сообщает «Укринформ».

«Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 «О территориальной целостности Украины» и резолюции 71/205 «Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь», – подчеркнул Дюжаррик во время пресс-брифинга в штаб-квартире ООН.

«Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться», – подчеркнул он.

«В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи оон по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом», – цитирует Дюжаррика Постоянное представительство Украины при ООН.

В связи с никчемными выборами в #Крым’у, представитель Генерального секретаря #ООН напомнил о резолюции Генассамблеи оон по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом.



Выдержка из сегодняшнего брифинга pic.twitter.com/jhlmb9O8BC — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 19 марта 2018 г.

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