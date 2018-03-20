Новый транзитный контракт Газпрома с Украиной неизбежен, – СМИ

Газпрому придется договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает российская ежедневная общественно-политическая газета «Коммерсантъ».

«Газпром в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова для приема газа «Северного потока-2» (Nord Stream 2). До конца 2019 года, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину, Газпром сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров с проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, подписание нового транзитного контракта с Украиной неизбежно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года. Тем временем сам Nord Stream 2 проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, в соответствии с неоднократными заявлениями Газпрома, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, но до этого момента будет построена только первая из двух веток Eugal. Это даст возможность транспортировать 9,9 млрд кубометров с Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 млрд кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе.

Справка ИA ZIK.

21 февраля Дания получила заявку на продолжение проекта Nord Stream-2, однако решение еще не принято. В конце 2017 года датский парламент принял законы, позволяющие принимать во внимание определенные политические и опасные аспекты во время рассмотрения вопросов, связанных с проектом Nord Stream-2.

20 февраля семеро депутатов немецкого Бундестага и Европарламента, представляющих Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), партию Зеленых и Свободную демократическую партию (СВДП), выступили против строительства газопровода «Северный поток-2».

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