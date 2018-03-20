Нацсовет может исключить из «черного списка» советские фильмы и возобновить трансляцию

Председатель Нацсовета по вопросам теле – и радиовещания Юрий Артеменко считает, что автоматическая запрет в Украине фильмов, если в них играют актеры, внесенные Министерством культуры в «черный список», неоправдан.

«Проблема с так называемыми «черными списками» существует у нас давно – из-за того, что человек внесен в «черный список», у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу», – напомнил он, пишет Укринформ.

Артеменко считает, что действующий закон должен быть изменен.

«Актерам нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, они несут угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать», – подытожил он.

Напомним, законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» внесены изменения в закон «О кинематографии», которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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