НАБУ сообщает о завершении расследования дела экс-прокурора Суса

Следователи завершили расследование дела о злоупотреблениях экс-заместителя руководителя департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве отметили, что 16 марта подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства. После ознакомления должен быть составлен обвинительный акт, дело направят в суд.

По данным следствия, Сус, находясь на должности заместителя руководителя департамента ГПУ, в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество. Также подозреваемый продавал вещественные доказательства в уголовном производстве посторонним лицам.

«Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц», – заявили в НАБУ.

По данным ведомства, Дмитрий Сус также не внес в электронную декларацию о доходах сведения о пользовании внедорожником Audi Q7 в 2015 году.

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