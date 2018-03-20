На Ровенской АЭС в работе находятся два энергоблока из четырех

20 марта в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Об этом собкору ИA ZIK сообщила руководитель пресс-центра РАЭС Виктория Леонова.

На энергоблоке №2 (ВВЭР-440) – 4 сутки среднего планово-предупредительного ремонта. Проводятся операции по программе остановки энергоблока. На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается 103 сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы проводятся согласно графику.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 34,5 млн кВт час. электроэнергии, с начала месяца – 816,7 млн кВт час. электроэнергии и с начала года – 3 млрд 68,4 млн кВт час. электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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