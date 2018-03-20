На Прикарпатье продолжаются поиски погибшего в горах туриста

19 марта в 12:45 спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в составе 2 человек выходили для оказания помощи работникам Раховского горного поисково-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения (5 человек и 1 техника), которые проводили поиски 3 туристов.

По предварительной информации, эти люди 17 марта совершали восхождение на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

19 марта в 16:46 работники Яворницкого поисково-спасательного отделения на полонине Гропа нашли одного из туристов, житель города Ужгород Закарпатской области, 1986 г.р.. По словам туриста, их группа разделилась и один из мужчин, 1984 г.р., житель города Ужгород погиб ориентировочно между полониной Гропа и горой Выход. Третий турист, 1988 г.р., житель города Тернополь самостоятельно поднялся в урочище Погорелец вблизи поселка Шибене Зеленской сельского совета Верховинского района и остановился у местных жителей.

19 марта в 21:27 спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения сопроводили пострадавшего туриста на пункт постоянной дислокации поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

20 марта в 05:10 к проведению поисковых работ привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники Ивано-Франковского, Верховинского и Косовского поисково-спасательных отделений Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области. В режиме готовности находятся работники Ясинянского и Раховского горных поисково-спасательных отделений аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС в Закарпатской области в составе 10 человек и 2 единицы техники.

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