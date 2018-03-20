На оккупированном Донбассе зафиксировали аномальное явление

На оккупированном Донбассе 18 марта выпал желтый снег.

Об этом сообщили в сети местные жители.

По их данным, снег желтого, а иногда и оранжевого цвета выпал на территориях, оккупированных «ЛНР» и «ДНР».

Снег, выпавший сегодня, – уже белый. Перемешавшись со вчерашним снегом, он дал кремовый оттенок.

В сети жители оккупированного Донбасса теряются в догадках относительно причины аномалии. Одни вспоминают, что ранее желтый снег уже выпадал – в 2012 году, когда была авария на «Стироле».

Другие предполагают, что желтый снег – это природное явление: циклон из Сахары принес песок, который выпал со снегом на Донбассе.

В сети выложили фото, на котором можно заметить слой желтоватого вчерашнего снега.

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