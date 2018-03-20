Михальчишин: Официальная Варшава хочет восстановления Польши в границах 1939 года

Вследствие стремительного роста экономики в Польше произошло головокружение от успехов. Нынешняя власть решила восстановить Польшу образца 1939 года. Польша в одностороннем порядке решает информационную агрессию и готовит почву для выдвижения территориальных претензий Украине.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил политический аналитик, народный депутат Украины VII созыва Юрий Михальчишин.

«Не важно, что написано в учебнике истории у польского школьника, важно что будет написано у украинского школьника. Проблема в том, что часть польской версии истории, которая мифологизирована, начинает внедряться в Украине как элемент польской информационной агрессии», – отметил Михальчишин.

Господин Михальчишин обращает внимание на то, как формируется образ украинца в сознании поляков. Это не просто негативное изображение, они формируют образ врага.

«Что происходит при формировании образа врага вы прекрасно знаете сами. Это дегуманизация, изображения нас не как людей, а как бандитов, грабителей, воров. Так украинцы почему-то сегодня в польском кинематографе представлены. Это же не Никита Михалков снял фильм о Волыни. Это реальные настроения, к сожалению, большой части польских граждан», – сказал политолог.

В ответ на вопрос ведущей о том, что в 2015 году двусторонние отношения Украины и Польши налаживалась абсолютно нормально, то что произошло, политический аналитик ответил, что это можно назвать головокружением от успеха. Дело не в символах, не в архитектуре и не в учебниках истории, дело в геополитике. Нынешней власти нужна великая Польша, так же как нам нужна большая Украина.

«Мне кажется, что один усатый исторический деятель назвал это – головокружение от успехов. Оно произошло у наших западных соседей. У них стремительный рост экономики благодаря европейским субвенциям. Они решили восстановить Польшу образца 1939 года. Это мое твердое убеждение. Мы сегодня исходим из норм международного права и из наших территориальных границ, которые мы хотим восстановить в границах 1991 года. А у них совсем другой вектор», – убежден Михальчишин.

Также господин Михальчишин добавил, что видит три года молчания со стороны украинского МИД, в то время когда Польша в одностороннем порядке решает информационную агрессию и готовит почву для выдвижения территориальных претензий Украине.

«Как вы себе представляете ситуацию когда во Львове, в Ивано-Франковске и Тернополе завтра появятся граждане Европейского союза с кадастровыми номерами земельных участков и с домовыми книгами на объект недвижимого имущества, где сегодня живут десятки тысяч украинцев. Что это спровоцирует? Мы сегодня об этом говорим и предостерегаем. Соглашение об ассоциации с ЕС дает очень много механизмов», – прокомментировал гость программы.

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