МИД требует допустить украинских врачей к заключенному в оккупированном Крыму Балуху

Министерство иностранных дел Украины через дипломатические каналы требует от России гарантировать доступ украинских врачей к заключенному в анексованном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, который объявил голодовку.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила проекта «Крым.Реалии».

«Мы очень обеспокоены голодовкой Владимира Балуха, понимаем, какой риск это несет для его здоровья. Мы выразили протест России и требуем доступа украинских врачей к Балуху», – сказала Беца.

Накануне Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием освободить Балуха.

Осужденный в анексованому Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух 20 марта продолжает объявленную накануне голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как указывают правозащитники, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением – такие специальные условия содержания для тех, кто объявил голодовку.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе дома.

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