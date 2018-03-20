МИД России созывает всех иностранных послов относительно отравления Скрипаля

Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта всех послов зарубежных государств на встречу в Москве.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Украинская правда».
«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями... Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ», – рассказала Захарова.
По ее утверждениям, эту встречу организуют, чтобы «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».
Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов, поскольку правительство считает РФ ответственной за отравления экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В посольстве РФ в свою очередь, назвали такое решение «враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным».