МИД России созывает всех иностранных послов относительно отравления Скрипаля

Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта всех послов зарубежных государств на встречу в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «Украинская правда».

«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями... Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ», – рассказала Захарова.

По ее утверждениям, эту встречу организуют, чтобы «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».

Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов, поскольку правительство считает РФ ответственной за отравления экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В посольстве РФ в свою очередь, назвали такое решение «враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным».

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