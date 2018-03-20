Макаревич: Русские – злые дебилы

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отправился в США на гастроли, однако после прибытия в Америку сделал неутешительный вывод о русских.

Своими мыслями он поделился на своей странице в Facebook.

По словам Макаревича, в США люди «спокойнее, веселее и добрее», чем в России, а сами россияне становятся «злобными дебилами» в результате кремлевской пропаганды. Музыкант не исключил, что кремлевским пропагандистам удалось изобрести нечто вроде 25-го кадра, благодаря которому происходит дебилизация россиян.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», – написал Макаревич в комментариях к своему посту о сравнении американцев и россиян.

Немало авторов согласились с Макаревичем и стали предлагать свои версии такого состояния дел. Кто-то предположил, что в США люди живут в достатке, поэтому в них нет злости. Нашлись и те, кто предложил Макаревичу переехать «в страну, где в 2014-м году победили доброта и достоинство» – в Украину.

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