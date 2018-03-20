Львовский облсовет требует разрыва дипотношений с Россией и внедрение виз для россиян

Львовский облсовет обратился к Президенту, парламенту и Кабинету Министров о разрыве дипломатических отношений с Россией.

На сессии 20 марта депутаты поддержали соответствующую инициативу заместителя председателя облсовета В.Гирняка. «За» проголосовали 56 депутатов.

Как отмечается в обращении, своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

«Проведение выборов в анексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины.

Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории», – говорится в обращении.

Также избранники Львовщины выступают за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

«Такие шаги Украинского государства созрели уже давно, однако лучше поздно, чем никогда. Россия пренебрегла шансами, которые ей давало мировое сообщество, отказалась опомниться и прекратить агрессию против Украины. В такой ситуации у нашего государства остается единственный выход – последовательными и решительными действиями укреплять свою обороноспособность, частью которой является безопасность Украины и ее граждан от возможных диверсий и терактов», – сказано в обращении.

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