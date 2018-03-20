Львовский облсовет пока не будет предоставлять охотничьи угодья хозяйству, которое связывают с Медведчуком

Львовский облсовет пока не будет рассматривать вопрос о предоставлении охотничьих угодий хозяйству «Надбужье», которое связывают с Виктором Медведчуком.

Об этом 20 марта на брифинге сообщил председатель облсовета Александр Ганущин.

«Насколько мне известно, речь идет об одном из наиболее передовых охотничьих хозяйств, которое называлось «Надбужье». Изменился владелец. И именно этот владелец стучит во все двери, чтобы организовать должным образом работу охотничьего хозяйства на территории. Следовательно, именно это, по моему мнению, должно быть учтено. Но на сегодня нет оснований говорить о том, что этот вопрос будет рассматривать сессия – нет решения комиссии, нет доброй воли депутатского корпуса», – сообщил А. Ганущин.

Как сообщало издание «Вголос», во Львовском областном совете снова проталкивают предоставления в пользование охотничьих угодий хозяйству «Надбужье», которое связывают с одиозным Медведчуком. По крайней мере, этот вопрос рассматривала комиссия по вопросам экологии, природных ресурсов и рекреации облсовета на своем недавнем заседании. Речь идет о немалой территории – 16 тысяч гектаров, которая охватывает часть Золочевского и Бродовского районов, – поля, реки, леса, богатые на дичь.

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