Луценко рассказала, когда Рада рассмотрит представление ГПУ относительно Савченко

Верховная Рада рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко в четверг, 22 марта.

Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, – сообщает пресс-служба БПП.

«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция «БПП» будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество», – сказала Луценко.

По ее словам, фракция БПП поддержит законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения на осмотр вещей народных депутатов Украины при входе в парламент.

Луценко также отметила, что последние события – «звенья одной цепи, ведь Путин понимает, что Украину военным противостоянием взять нельзя и будет продолжать дестабилизацию ситуации внутри страны».

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