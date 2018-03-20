live
Aнонси
Ірен Роздобудько, письменниця, у програмі DROZDOV 20 березня о 20:00
Ірен Роздобудько, письменниця, у програмі DROZDOV 20 березня о 20:00
20 марта, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Вугільний сепаратизм" дивіться 20.03.18, о 21.30 Тільки на ZIK.
20 марта, вторник
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
Анна Різатдінова, дружина О. Онищенка, гімнастка у програмі «Перші Другі» 21 березня о 22:30
21 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 марта, 2018, 0:45 Политика
Луценко рассказала, когда Рада рассмотрит представление ГПУ относительно Савченко

Верховная Рада рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко в четверг, 22 марта.

Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, – сообщает пресс-служба БПП.

«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция «БПП» будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество», – сказала Луценко.

По ее словам, фракция БПП поддержит законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения на осмотр вещей народных депутатов Украины при входе в парламент.

Луценко также отметила, что последние события – «звенья одной цепи, ведь Путин понимает, что Украину военным противостоянием взять нельзя и будет продолжать дестабилизацию ситуации внутри страны».
Надежда СавченкоИрина ЛуценкоГенеральная прокуратура
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-20 03:24:50