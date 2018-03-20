Китай поддерживает денуклеаризацию Корейского полуострова

Китай положительно оценивает потепление обстановки на Корейском полуострове и выступает за решение проблемы путем переговоров, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы рады потеплению обстановки на Корейском полуострове и поддерживаем все меры, направленные на решение ядерного вопроса Северной Кореи путем переговоров и консультаций», – сказал премьер на после окончания сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Он отметил, что «Китай будет прилагать максимальные усилия для денуклеаризации полуострова, развития и поддержания там мира и стабильности».

Ли Кэцян выразил надежду, что «стороны как можно скорее вынесут северокорейский ядерный вопрос на переговоры».

«Это будет выгодно для всех заинтересованных сторон и для всего мира», – подчеркнул он.

Премьер Госсовета КНР добавил: «Мы граничим с Корейским полуостровом, его проблема непосредственно затрагивает интересы Китая, степень нашей озабоченности вполне понятна».

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