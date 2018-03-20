Командующий Объединенных сил Сергей Наев объяснил, от кого получил средства из оккупированного Крыма

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев пояснил, что 140 тыс. грн, полученные им из аннексированного Крыма, поступили от его брата.

Об этом Сергей Наєв рассказал в интервью Укринформу.

Наев отметил, что с 1995 года его родители и младший брат живут в Крыму, где завершил службу отец – военнослужащий.

«Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение относительно завещания, по которому со временем он должен мне выплатить половину стоимости квартиры. Никаких сделок я с ним не заключал, ведь это семейные дела», – пояснил генерал-лейтенант.

«Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте – по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де факто, не являются подарком», – добавил Наев.

Он отметил, что как законопослушный гражданин, указал эти средства в электронной декларации.

Командующий Объединенных сил также рассказал, что звонит в Крым поздравлять родных с праздниками. Он также отметил, что не отвечает за действия брата на оккупированном полуострове, поскольку тот является взрослым человеком.

На вопрос, допускает ли Наев возможность шантажа со стороны российской власти против него и его семьи, он ответил:«Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом».

Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Согласно декларации Наева, его официальная зарплата в 2016 году составила около 270 тыс. гривен, он имеет служебную комнату в Днепре, недостроенный дачный дом в Кошарах Одесской области, супруга владеет авто – Toyota Rav 4 2010 года.

В начале 2018 года он получил «денежный подарок» от Максима Ивановича Наева в 140 тысяч гривен.

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