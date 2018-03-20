Голосовать относительно снятия неприкосновенности с Савченко могут уже завтра, – депутат

В среду после заседания регламентного комитета вопрос о снятии неприкосновенности с Надежды Савченко может быть вынесен на голосование в Раду.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Владимир Мельниченко.

«Если кто-то думает, что когда взорвут Верховную Раду и в стране добьются хаоса и на этом все закончится, то он ошибается. Потому что потом заберут Мерседесы, Жигули, залезут в дома бизнесменов, а в конце придут к бабушке на деревню, заберут курицу и проламают голову.

Поэтому смотреть на то, что делает Савченко очень неприятно. Нам очень нравится показывать пальцами на наших партнеров. Если бы такая ситуация сложилась в США, то как минимум для Савченко была бы политическая ответственность и на 100% – уголовная», – убежден Мельниченко.

В то же время на вопрос ведущего, если есть такая большая угроза, то почему в Раде затягивают с решением о снятии неприкосновенности с Савченко, гость программы ответил, мол есть процедура, которую нельзя обойти.

«Учитывая то, как себя ведет Савченко, то она никуда не собирается бежать. Думаю, что она придет в среду на регламентный комитет и, возможно сразу после заседания будет вынесен вопрос для голосования в зале Рады. Я всегда голосую за снятие неприкосновенности, но не за арест. Но возможно в этот раз проголосую и за него. Все будет зависеть от того, какие факты будут представлены Гепрокуратурой», – отметил Владимир Мельниченко.

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