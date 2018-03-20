Финансирования научной деятельности вузов будет происходить после их аттестации, – МОН

Ко Дню науки в мае основные документы для аттестации научной деятельности вузов будут утверждены Правительством.

Об этом сказал генеральный директор директората науки Министерства образования и науки Украины Дмитрий Чеберкус.

После этого, осенью 2018-го, должна начаться собственно аттестация, чтобы в 2019 году по ее результатам лучшие университеты стали получать базовое финансирование на науку.

«Один из ключевых элементов реформы науки в Украине, который будет реализован в этом году, – аттестация научной деятельности вузов. По ее итогам будет приниматься решение о базовом финансировании научной деятельности в университетах. Очевидно, что его получат не все, а только те, которые будут иметь самые высокие показатели в аттестации. Более того, вуз будет проходить аттестацию не в целом, а по отдельным направлениям научной деятельности. Пока их определено 7», – рассказал Дмитрий Чеберкус.

По его словам, по этим направлениям будет сформировано 7 экспертных групп, и по каждой будет определены университеты, которые будут претендовать на базовое финансирование. Причем оценивать научную деятельность будут преимущественно по показателям из внешних источников.

«Чтобы избежать манипуляций, в основу аттестации мы заложили такие показатели, как публикационная активность ученых, участие в создании научных изданий, индексируемых в ведущих наукометрических базах, объем привлеченных средств для научной деятельности и тому подобное», – уточнил глава директората.

Он также рассказал, на какие нужды в вузах будет идти базовое финансирование на науку.

«Это будет модернизация лабораторного фонда, зарплата для технического персонала. Также эти средства будут поддержкой вузам для проведения собственных исследований – по тем приоритетным направлениям научной деятельности, по которым они будут аттестованы», – отметил Дмитрий Чеберкус.

Напоминаем, что сейчас МОН рассматривает возможность того, чтобы обеспечить подписку на базы Scopus и Web of science не только для своих вузов и научных учреждений, но и для других заведений.

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