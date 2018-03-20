Футбольные фанаты обратились к президенту ФФУ относительно символики «ДНР» и «ЛНР» на стадионах Европы

Фанаты киевского «Динамо» обеспокоены все более частым появлением символики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» на трибунах стадионов во время футбольных матчей в Европе под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА).

По этому поводу фанаты киевского «Динамо» обратились к президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко. К вашему вниманию полный текст обращения:

«Уважаемый Андрей Васильевич!

Коллектив болельщиков футбольного клуба «Динамо» Киев «Родичі» откровенно обеспокоен ситуацией, складывающейся во время проведения спортивных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА) в последнее время.

На трибунах стадионов регулярно появляется символика, которая неприемлема для цивилизованного общества. Тем более, что как УЕФА так и ФФУ каждый раз декларируют уважение к действующего законодательства, правил и норм УЕФА, а также европейских ценностей. Игнорирование фактов появления пропаганды терроризма и недискриминации вызывают отвращение. Речь идет, конечно же о символике террористических организаций так называемых «ДНР» и «ЛНР».

К сожалению, вынуждены констатировать, что ФФУ за четыре года с начала оккупации Крыма и военной агрессии РФ в Украине, не предприняла никаких действий с целью запрета использования символики, которая откровенно пропагандирует терроризм и дискриминацию на футбольных матчах. Как Вам известно, деятельность указанных террористических организаций происходит с вопиющими нарушениями прав человека, совершения преступлений против жизни и здоровья, достоинства и собственности мирного населения. Начиная с 2014 года в результате их действий погибли более 10 000 человек, а более 25 000 получили ранения или иным образом пострадали от их действий. Деятельность этих организаций постоянно осуждается как высшим руководством Украины, так и международным сообществом (в том числе ООН и ОБСЕ), а потому безусловно должна быть осуждена ФФУ, УЕФА и ФИФА.

Необходимости запрета такой символики подтверждается и тем фактом, что на данный момент флаги так называемых «ДНР» и «ЛНР» используются в том числе для пропаганды терроризма, насилия и свержения демократических и цивилизованных норм, ценностей общества, а также, что важно, их демонстрация осуществляется и с целью провоцирования массовых беспорядков на стадионах. При таких условиях подобные действия провоцируют других посетителей стадиона на совершение соответствующих действий, что может привести к беспорядкам на самих стадионах и за их пределами. Публичная демонстрация такой символики оскорбляет честь и достоинство каждого порядочного человека, нарушает действующее украинское и европейское законодательство, а также правила и нормы УЕФА.

Последние матчи заставляют требовать соответствующей реакции от футбольной власти, поскольку бездействие ФФУ и УЕФА в этой части ставит вопросы об их компетенции и последовательности в действиях. Если же ситуация и в дальнейшем останется без реакции, мы оставляем за собой право реагировать в соответствии с собственных взглядов и принципов.

Учитывая вышесказанное, требуем от Федерации футбола Украины:

безотлагательно обратиться к ФИФА, УЕФА с требованиями внести символику так называемых «ДНР» и «ЛНР» в «Перечень дискриминационных символов и символики в европейском футболе» и запретить их использование на футбольных матчах.

Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество».

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