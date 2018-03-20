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вторник, 20 марта, 2018, 0:29 Мир
Эрдоган не исключил новых военных операций в Ираке и Сирии

Президент Турции Райджеп Тайип Эрдоган не исключил вероятности проведения новых военных операции против террористов в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает Anadolu.

«ВС Турции могут в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», – пояснил президент.

Президент Турции назвал освобождение Африн основным этапом операции «Оливковая ветвь» и подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии.

«Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией», – пообещал президент.
ТурцияСирияИракРеджеп Тайип Эрдоган
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2018-03-20 03:24:53