Экс-заместитель министра здравоохранения: 70% лекарств украинского производства – фальсификаты

Сегодня у нас 70% лекарств, а особенно отечественного производства – фальсификаты. Вот именно на них и распространяется программа «Доступные лекарства».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил врач-кардиохирург, заместитель министра здравоохранения в 2006-2008 гг. Валерий Ивасюк.

Комментируя внедрение в Украине системы e-Health в рамках медицинской реформы, гость программы отметил, что электронная система управления отношениями между пациентом и медиком не рассчитана на то, в конечном итоге пациент получит качественную медицинскую помощь.

«Ведь известно, что Супрун приехала в Украину с грантом в несколько десятков миллионов на электронную медицину. И ее абсолютно не интересует, в итоге человек получит качественную медицинскую помощь, или нет. Ее интересует процесс – сделать в селе электронную медицину. Не конечный результат. И здесь возникает вопрос: при таких пенсиях, зарплатах и ценах на лекарства эта система будет эффективной?», – заметил Валерий Ивасюк.

Бывший заместитель министра охраны здоровья также прокомментировал программу «Доступные лекарства», которая действует в Украине:

«Вот сегодня мне говорят о программе «Доступные лекарства». Но что это за лекарства и каково их качество, если Яценюк отменил порядок контроля качества того, что употребляют люди? И сегодня у нас 70% лекарств, а особенно отечественного производства – фальсификаты. Вот именно на них и распространяется программа «Доступные лекарства», – заявил гость программы.

Следовательно, продолжает Ивасюк, государству сегодня выгодно иметь большое количество больных людей.

«То, что сегодня делает Супрун и то, что делает Гройсман, у них есть одна задача – сделать как можно больше больных людей. В частности, для сверхприбылей фармакологических фирм и чтобы сократить финансирование здравоохранения из государственного бюджета, потому что государство бедное. И мы это все видим каждый день. Когда идем в магазин и когда идем в аптеки», – заключил гость программы.

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