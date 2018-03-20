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вторник, 20 марта, 2018, 11:58 Политика
Джемилев: В выборах президента России в Крыму приняли участие менее 10% крымских татар

В незаконных выборах в Крыму приняли участие только 10% крымских татар, а к бойкоту голосования присоединился и большой процент россиян.

Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Ліга.net.

По данным местных и региональных меджлисов, которые объезжали практически все избирательные участки, где проживают крымские татары, участие крымских татар – преимущественно «бюджетников» – в незаконных выборах не превышает 10% от общего их количества.

«Такой процент, собственно, мы и прогнозировали, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент россиян, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался «присоединению» к России», – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что стране-окупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму.

«Наиболее массово применялся метод запугивания «бюджетников» увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся за получение бюллетеня для голосования», – рассказал Джемилев.

Он отметил, что это очень серьезная угроза, поскольку в таком случае семья остается без средств для существования.

«Фейсбуки многих крымских татар также переполнены сообщениями о подобных беззакониях. Кстати, жить в Крыму и делать подобные записи в своих Фейсбук – это тоже акт большого мужества, поскольку все эти записи скрупулезно отслеживаются соответствующими отделами ФСБ», – подчеркнул Джемилев.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на анексованому полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на «выборах» в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона «избирателей» – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных «выборах» президента России на оккупированном полуострове.
Мустафа Джемилевоккупированный Крымвыборы в России
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2018-03-20 12:28:44