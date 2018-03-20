Джемилев: В выборах президента России в Крыму приняли участие менее 10% крымских татар

В незаконных выборах в Крыму приняли участие только 10% крымских татар, а к бойкоту голосования присоединился и большой процент россиян.

Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Ліга.net.

По данным местных и региональных меджлисов, которые объезжали практически все избирательные участки, где проживают крымские татары, участие крымских татар – преимущественно «бюджетников» – в незаконных выборах не превышает 10% от общего их количества.

«Такой процент, собственно, мы и прогнозировали, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент россиян, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался «присоединению» к России», – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что стране-окупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму.

«Наиболее массово применялся метод запугивания «бюджетников» увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся за получение бюллетеня для голосования», – рассказал Джемилев.

Он отметил, что это очень серьезная угроза, поскольку в таком случае семья остается без средств для существования.

«Фейсбуки многих крымских татар также переполнены сообщениями о подобных беззакониях. Кстати, жить в Крыму и делать подобные записи в своих Фейсбук – это тоже акт большого мужества, поскольку все эти записи скрупулезно отслеживаются соответствующими отделами ФСБ», – подчеркнул Джемилев.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на анексованому полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на «выборах» в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона «избирателей» – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных «выборах» президента России на оккупированном полуострове.

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