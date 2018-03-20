Дуда не будет поздравлять российского президента с победой

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать приветствий в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM, передает «Украинская правда».

«Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, прошедшим в России», – сказал он.

Щерский пояснил, что по мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.

«Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл», – отметил он.

«Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов», – добавил Щерский.

При этом он не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравления по случаю вступления Путина в должность.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.