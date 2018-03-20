Австрийский чиновник получит более 300 тысяч евро компенсации за дискриминацию на работе

Австрийский чиновник должен получить свыше 300 000 евро по решению суда, который подтвердил, что мужчину несправедливо не повысили на работе через из-за его пола.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Питер Францмаєр подал в суд за дискриминацию после того, как не получил повышения в транспортном министерстве в 2011 году, а должность вместо него отдали руководительнице другого департамента Урсуле Зехнер.

Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует «заметный шаблон, согласно которому (Зехнер) с самого начала находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты».

Францмаєр получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить на посту, а также убытки.

Тогдашний министр транспорта Дорис Бурэ заявила, что во время назначения Зехнер были соблюдены все соответствующие юридические процедуры.

Все кандидатуры, которые были отобраны, были признаны высококвалифицированными, добавила она, отметив, что окончательное решение было принято из-за «массовой непредставленности женщин».

«Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип продвижения женщин», – сказала она.

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