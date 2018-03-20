Антикоррупционные активисты не являются специалистами во всех отраслях, – Южанина

Проблема в том, что представители общественных антикоррупционных организаций считают свою точку зрения авторитетным за выводы профессионалов и экспертов. И за то, что они себя так ведут, их можно также считать лоббистами или заинтересованной стороной в определенных вопросах.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорила председатель комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Я не вижу проблемы в том, чтобы общественные активисты декларировали свои доходы. Таким образом они смогут показать обществу, что они также могут выполнять специальные нормы и быть прозрачными», – сказала Южанина.

Но, по ее мнению, поскольку такое декларирование неоднозначно воспринимается самими активистами, то она не возражает, чтобы законопроект, содержащий норму об отмене личного декларирования вынести на обсуждение.

«Среди коллег-депутатов слышу о том, что в большинстве европейских стран все-таки общественные активисты декларируют свои доходы, потому что им нечего скрывать. Если же говорить об украинских антикоррупционерах, то я не знаю, есть ли им что скрывать, хотя они все разные и за несколько лет борьбы с коррупцией также показали свое лицо. Ведь есть такие, которые действительно болеют за страну и видят свою реализацию и борются с коррупцией, и те, которые уже достаточно четко показали, что у них есть достаточное количество средств сомнительного происхождения. И, возможно, им стоило бы отчитаться, чтобы снять все вопросы, которые есть у общества», – прокомментировала нардеп.

Ей оппонировал аналитик департамента анализа политики Transparancy International Украина Александр Калитенко, который отметил, что не во всех странах активисты подают е-декларации.

«Мы раньше видели в сми заявления о том, что Украина наследует европейский подход к декларированию доходов активистов антикоррупционных органов. Поэтому решили проверить это утверждение. Так, например, год назад упоминался пример Латвии, Румынии и Португалии как тех стран, где активисты подают е-декларации. Мы обратились к нашим отделений Transparancy International в этих государствах и ни одно из них не подтвердило такую информацию», – отметил Калитенко.

На что Южанина ответила, что лично была по делам в Латвии и Румынии и спрашивала, удалось ли им достичь высоких результатов в борьбе с коррупцией. Там рассказали, что на самом деле у них сотрудничество с общественными активистами была несколько иное, чем у нас.

«В Украине из-за менталитета хотят много обо всех знать и в чем-то подозревать, а за границей общественные активисты разоблачают информацию и предоставляют ее НАБУ для проверки. Но нельзя опыт другой страны просто взять и скопировать, ведь у нас есть своя специфика по всем вопросам», – подчеркнула Южанина.

Также она рассказала, что у нее есть только одна претензия к общественным активистам, разоблачающих коррупцию в Украине.

«Я не знаю, чем руководствовались депутаты, принимая документ о декларировании доходов общественными антикоррупционными организациями. Но лично у меня к ним есть одна претензия – они не являются специалистами во всех отраслях, и несмотря на это пытаются участвовать в решении всех вопросов. При этом свою точку зрения считают авторитетнее чем у профессионалов и экспертов. Поэтому мне это не подается и, кажется, что когда они так себя ведут, то они также являются либо лоббистами, либо заинтересованной стороной в определенных вопросах. Ничего страшного нет в том, чтобы общественные организации отчитывались перед обществом на своих веб-сайтах», – подчеркнула Южанина.

Напомним, у Верховной Рады Украины осталось несколько дней, чтобы отменить обязательное заполнение электронных деклараций для активистов-антикоррупционеров.

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