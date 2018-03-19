Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России

Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

Он пришел на избирательный участок около 10:20 воскресенья в кожаной куртке и темных очках, несмотря на то, что в Париже была непогода, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что «с патриотическими, с чувством любви к России».

Как известно, Жерар Депардьуо получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.

18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в анексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

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