live
Aнонси
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
19 марта, понедельник
Відносини з РФ: чим керуватися – економікою чи політикою? Дивіться сьогодні, 19.03.18, о 21.30
Відносини з РФ: чим керуватися – економікою чи політикою? Дивіться сьогодні, 19.03.18, о 21.30
19 марта, понедельник
Мустафа Джемілєв у програмі
Мустафа Джемілєв у програмі "Гра у класику" 19.03.18, о 22:30
19 марта, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 19 марта, 2018, 11:10 Мир
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России

Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

Он пришел на избирательный участок около 10:20 воскресенья в кожаной куртке и темных очках, несмотря на то, что в Париже была непогода, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что «с патриотическими, с чувством любви к России».

Как известно, Жерар Депардьуо получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.

18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в анексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.
РоссияФранцияЖерар Депардьевыборы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-19 12:38:31