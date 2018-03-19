За три года количество украинцев с разрешениями на пребывание в Польше выросло втрое

Число украинцев с действительными разрешениями на пребывание в Польше с 2015 года увеличилось втрое и превысило 150 тысяч человек.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные польское Управление по вопросам иностранцев.

В Управлении по вопросам иностранцев сообщили, что с 2015 года это количество увеличилось втрое. Крупнейшее из них – 115 тысяч – разрешения на временное пребывание.

Данные Управления не охватывают тех лиц, которые находятся в Польше на основании виз.

«Большинство граждан Украины находится в Польше временно на основании виз, пользуясь упрощенной процедурой доступа к рынку труда. Все больше из них хочет остаться в Польше на более длительный срок, о чем свидетельствует все большее число ходатайств о выдаче разрешений на пребывание, а также количество тех лиц, которые уже имеют такие удостоверения», – сказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк.

Он добавил, что сейчас примерно 333 тысячи иностранцев, в том числе 150 тысяч граждан Украины, имеют действительные документы, позволяющие им находиться в Польше.

По данным учреждения, примерно 60% граждан Украины, которые имеют вида на жительство, это лица в возрасте 20-39 лет, 27% – 40-59 лет, а около 11% – люди младше 20 лет.

Из них 87,5 тыс. мужчин и 63 тыс. женщин. Большинство имеет разрешения на временное пребывание (до трех лет) – 76% и на постоянное пребывание – 21%.

Решение по делу законности пребывания иностранцев в Польше выдают воеводские управления.

Больше всего граждан Украины имеют разрешения на пребывание, выданные в Мазовецком воеводстве – 39 тыс. лиц. Следующие регионаы, где больше всего граждан Украины с свидетельствами, – Малопольское (15 тыс. лиц), Нижнесилезское (14,5 тыс.) и Великопольское (13,5 тыс.) воеводства.

«Абсолютное увеличение потока иностранцев в Польше наблюдается с 2014 года. Среди иностранцев, прибывающих в Польшу, преобладают граждане Украины, которые в основном отдают предпочтение легализации пребывания с разрешением на работу», – добавил Дудзяк.

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