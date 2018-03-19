Во Львове проведут флешмоб с детьми и с молодежью с синдромом Дауна

По случаю Международного дня человека с синдромом Дауна во Львове состоится яркий флешмоб «Улыбнись мне. Я хочу быть твоим другом».

Мероприятие организует ОО «Расправленные крылья» при поддержке Львовского городского совета, – передает пресс-служба ЛГС.

Участниками флешмоба станут дети и молодежь с синдромом Дауна, их семьи и друзья. К участию в мероприятии согласились также представители коммунальных и негосударственных учреждений, общественные активисты и просто небезразличные львовяне, которые готовы продемонстрировать свою поддержку людям с синдромом Дауна. Ведущим мероприятия согласился быть Олег Пригода.

«Цель этого флешмоба – продемонстрировать открытость людей с синдромом Дауна для мира. Ведь так же как люди с обычным набором хромосом, лица с трисомией стремятся прежде всего к восприятию и поддержки от окружающих», – отметила председатель ОО «Расправленные крылья» Юлия Аронова.

Условия для участия просты – хорошее настроение, разноцветные носки или же любой желтый аксессуар.

Флешмоб состоится в среду, 21 марта, возле входа во Львовский городской совет. Начало в 13.00. Финальным аккордом мероприятия станет формирование фигуры в виде оранжевого сердца с участием присутствующих.

Приглашаем представителей СМИ, а также всех желающих.

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