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понедельник, 19 марта, 2018, 22:51 Политика
В Украине могут упростить производство электрокаров

В Верховную Раду Украины поступили два законопроекта, которые могут существенно упростить производство электрокаров в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

«Законопроекты, которые предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самих электрокаров и электробусов в Украине – зарегистрированы», – написал министр.

Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине и Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

По словам Емельяна, работа над документами продолжалась два года. Тексты законопроектов будут опубликованы завтра, 20 марта.

Емельян отмечает, что их принятие приведет к появлению дешевых в Европе электрокаров, создание совершенно нового современного типа производства, тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест и других преимуществ.

«Чтобы привлечь инвесторов и построить «с нуля» новые производства этими законами мы создаем самые привлекательные условия и льготное налоговое законодательство, одно из лучших в мире», – говорится в сообщении.
Верховная РадазаконодательствоУкраинаэлектрокары
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