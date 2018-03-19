В Украине могут упростить производство электрокаров

В Верховную Раду Украины поступили два законопроекта, которые могут существенно упростить производство электрокаров в Украине.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.
«Законопроекты, которые предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самих электрокаров и электробусов в Украине – зарегистрированы», – написал министр.
Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине и Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.
По словам Емельяна, работа над документами продолжалась два года. Тексты законопроектов будут опубликованы завтра, 20 марта.
Емельян отмечает, что их принятие приведет к появлению дешевых в Европе электрокаров, создание совершенно нового современного типа производства, тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест и других преимуществ.
«Чтобы привлечь инвесторов и построить «с нуля» новые производства этими законами мы создаем самые привлекательные условия и льготное налоговое законодательство, одно из лучших в мире», – говорится в сообщении.