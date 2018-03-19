В Раде готовят изменения, которые позволят проверять нардепов на наличие оружия, – Гелетей

Руководитель Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей надеется, что украинский парламент примет изменения, позволяющие его сотрудникам проверять народных депутатов на предмет наличия оружия и других опасных предметов, которые они могут пронести в здание парламента.

«Такие изменения уже готовят. Соответствующее письмо мы направили в адрес председателя Верховной Рады. Но я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте безопасно», – сказал В.Гелетей журналистам в Киеве в понедельник.

Он отметил, что сейчас представители УДО не имеют права осматривать народных депутатов.

«Мы просим Верховную Раду расширить наши полномочия, и я обратился с письмом к руководству Верховной Рады, чтобы внесли изменения в соответствующие законодательные акты», – подчеркнул В.Гелетей.

По его словам, если народные депутаты имеют оружие, они должны оставлять его в специально предназначенных сейфах.

Руководитель УГО напомнил, что с 2005 года существует постановление, которое запрещает проносить в здания Верховной Рады оружие и другие опасные предметы и обязывает сдавать их охране, однако механизма для исполнения этого постановления нет. «Но если нет механизма контроля за выполнением этого постановления, то они (народные депутаты – ИФ) практически делают все, что они хотят. Нужно дать возможность военнослужащим Управления государственной охраны осуществлять осмотр и проверку, как это происходит в аэропортах», – сказал он. В.Гелетей также отметил, что необходимо законодательно разрешить использовать для осмотра и проверки специальные технические средства, которые имеет УДО, – пишет Интерфакс-Украина.

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