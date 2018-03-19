В Британии не нашли связи между убийством Глушкова и отравлением Скрипаля

Скотланд-Ярд не нашел признаков связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил председатель контртеррористического командование полиции Лондона Кларк Джаретт, сообщает Sky News, передает «Европейская правда».

«Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что позволило бы говорить о какой-либо связи с попыткой убийства в Солсбери», – сказал он.

По словам Джаретта, расследование убийства продолжается, полиция выслушала ряд показаний и изучает более 400 вещественных доказательств.

«Мы не обнаружили на этот момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме Глушкова», – заявил он.

При этом полиция призвала граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию.

Напомним, критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

Однако накануне стало известно, что полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье «убийство» после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.

Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

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