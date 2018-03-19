Украинская диаспора призвала отправить в Крым международную правозащитную миссию

Международному сообществу следует и впредь решительно отстаивать возвращение Крыма под контроль Украины.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает «Укринформ».

«ВКУ подчеркивает серьезность угрозы российской оккупации Крыма для глобального мира и безопасности, а также призывает международное сообщество решительно потребовать возвращения Украине незаконно оккупированного полуострова, одновременно поддерживая давление с целью освобождения всех крымскотатарских и украинских пленников», – сказал Чолий.

В Конгрессе также призвали направить в Крым международную правозащитную миссию. «Ради защиты жителей Крыма от дополнительного преследования оккупационными властями и недопущения их изоляции, ВКУ призывает к развертыванию на полуострове миссии ОБСЕ или, при невозможности этого, удаленной наблюдательной миссии», – подчеркнули в украинской организации.

В ВКУ также обратили внимание на постоянное ухудшение в Крыму ситуации с соблюдением прав человека. «ВКУ и дальше решительно осуждает агрессивные действия РФ, подчеркивая все большую милитаризацию полуострова и серьезные нарушения на его территории прав человека и основных свобод, особенно преследования и заключения украинцев, крымских татар и проукраински настроенного населения незаконно оккупированных территорий», – подытожили в Конгрессе.

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