понедельник, 19 марта, 2018, 23:27 Политика
Украина и Британия советуются по противодействию киберугрозам
Украина и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Twitter.
«В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозам. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне», – говорится в сообщении.
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