Свободовцы блокировали путинские выборы и угрожают олигархам и власти новими протестами

Представители ВО «Свобода» заблокировали все дипломатические миссии РФ на территории Украины, чтобы не допустить здесь проведения президентских выборов.

Об этом заявил заместитель председателя партии, народный депутат Украины Андрей Ильенко.

По его словам, этим шагом украинские националисты доказали свою способность противостоять внешнему врагу – Москве, и теперь переходят в наступление на внутреннего врага – олигархическую систему в государстве. Ильенко подчеркнул, что 3 апреля ВО «Свобода» организует большую акцию протеста, направленную на защиту интересов Украины и «приведения в чувство украинской власти».

«Нынешняя ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора четко доказывает способность националистов защитить национальные интересы, честь и достоинство украинской нации. Националисты показали, что они дают отпор внешнему врагу, несмотря на бездействие нынешней украинской власти. И даже те действия, которые власти начали запоздало совершать, были исключительно потому, что была твердая позиция националистов», – отметил Ильенко.

Депутат напомнил, что несмотря на четыре года войны с Россией, Украина так и не разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором: все диппредставительства РФ на территории нашего государства работают в обычном режиме. Это, по мнению Андрея Ильенко, недопустимо.

«Сегодня мы показали свою действенность против внешнего врага. Так же, как украинские националисты вместе со всеми украинцами, которые защищают свою землю, показывают это на фронте московско-украинской войны. И уже скоро мы будем переходить в наступление против антиукраинской олигархической системы. Вернем Украину в украинские руки!», – отметил свободовец.

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