Суд признал недействительными договоры на 3 миллиарда между ПАО «Укрнафта» и ООО «Котлас»

Суд признал недействительным договоры между ПАО «Укрнафта» и ООО «Котлас» на общую сумму 2,94 миллиарда гривен, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда по результатам рассмотрения жалобы детектива НАБУ, сообщает «Слово и Дело».

В НАБУ просили признать недействительным 71 договор на поставку нефтепродуктов общей стоимостью 3,48 млрд грн, заключенный между «Укрнафтой» и «Котласом» с нарушением устава общества и закона «Об акционерных обществах». Мотивируя свою жалобу, детектив указывал, что в результате проведенного «Укрнафтой» аукциона по продаже сырой нефти в 2015 году одним из победителей было признано ООО «Котлас». С компанией был заключен договор на реализацию нефти на общую стоимость более 3 млрд грн, однако ее поставка не была оплачена и отсрочена на основе соответствующего письма от должностных лиц «Котласу». По версии следствия, в дальнейшем поставку нефти так и не оплатили, завладев ею и распорядившись по своему усмотрению.

Позднее, в июле 2015 года, между «Укрнафтой» и «Котласом» были заключены новые договоры, но уже на поставку частной компанией «Укрнафте» нефтепродуктов на общую сумму 3,4 млрд грн. Несмотря на отсутствие уплаты со стороны «Котласа» за поставку сырой нефти, «Укрнафта» перечислила компании 3,4 млрд грн аванса. Согласно уставу ПАО «Укрнафта», решение о заключении договоров купли-продажи на сумму, превышающую 50 млн грн, относится к компетенции наблюдательного совета общества. Однако, по предварительному сговору между чиновниками «Укрнафты» и «Котласу», договоры поставки нефтепродуктов били разбиты на более мелкие – стоимость каждого не превышала 50 млн грн.

В НАБУ отмечают, что кроме нарушения устава «Укрнафты», также был нарушен закон «Об акционерных обществах», которым запрещается делить предмет сделки с целью уклонения от предусмотренного законом порядка принятия решений о совершении значительной сделки. Детектив отметил, что значительной сделкой считается заключение договоров, превышающих 10% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества. Согласно этому отчету, стоимость активов «Укрнафты» на конец 2014 года составила 33,6 млрд грн, соответственно, указанная сделка составлял 10,37% стоимости активов «Укрнафты».

Коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась с доводами детективов, но признала недействительными 60 из 71 договора на общую сумму 2,944 млрд грн. Указанное решение может быть обжаловано в Верховном суде.

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