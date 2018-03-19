Столтенберг: НАТО усилит оборону и пересмотрит отношение к РФ

Североатлантический альянс будет наращивать оборонный потенциал и готовность к активным действиям и пересмотрит отношение к РФ, которая становится все непредсказуемее и агрессивнее.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном 18 марта, – сообщает DW.

«Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной», – подчеркнул генсек.

Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

Столтенберг выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. Поэтому страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту. «Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должна оставаться альянсом с атомными бомбами», – заявил генсек.

Таким образом, отметил он, политика сдерживания и устрашения будет сохраняться ради предотвращения войны и поощрения к деэскалации.

В то же время Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов Альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом.

Стоит заметить, что накануне генсек Альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять «холодную войну» с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы по делу Скрипача. Ранее также стало известно, что Москва не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

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