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понедельник, 19 марта, 2018, 18:05 Спорт
Старт автогонок «Гран-При Трускавца» перенесен на одну неделю

В связи с неблагоприятными погодными условиями меняются сроки проведения первого и второго этапов Чемпионата Украины 2018 года по горным автогонкам «Гран-При Трускавца».

Результат пошуку зображень за запитом "Картинки Автоперегони"

Соревнования по улицам города Трускавца перенесено с 23-25 марта на 30 марта – 1 апреля 2018 года, информирует пресс-служба ЛОГА.

Прошлогодние соревнования, прошедшие по центру курортного города, окрестили аналогом ралли Монте-Карло, а опытные спортсмены убедились, что это один из самых сложных этапов за все годы проведения горных гонок в Независимой Украине.

По словам организатора – директора Галицкого Автомобильного клуба Сергея Еженкова, этапы в Трускавце уже давно стали настоящим праздником для спортсменов и зрителей. Местная власть активно содействует в подготовке спортивной составляющей, в создании настоящих фан-зон с большими мониторами. Особое внимание уделяется безопасности.

На период соревнований будет ограничено движение пешеходов определенными участками и перекрыто автомобильное сообщение. О точном времени перекрытия горожанам и гостям Трускавца сообщат заранее.

 
Автоспортавтогонки
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2018-03-19 18:14:38