Сегодня празднует день рождения поэтесса Лина Костенко

Сегодня, 19 марта, день рождения празднует украинская писательница, поэтесса Лина Костенко, которая относится к самым известным женщинам современной Украины.

Лина Костенко – лауреат Шевченковской премии (1987), премии Антоновичей (1989), премии Петрарки (1994).

В советские времена принимала активное участие в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса. Автор поэтических сборников «Над берегами вечной реки» (1977), «Неповторимость» (1980), «Сад нетающих скульптур» (1987), романа в стихах «Маруся Чурай» (1979, Шевченковская премия 1987), поэмы «Берестечко» (1999, 2010). В 2010 году опубликовала первый прозаический роман «Записки украинского сумасшедшего», ставший одним из лидеров продаж среди украинских книг в 2011 году.

В феврале 2011 года вышел поэтический сборник Лины Костенко «Река Гераклита», куда вошли ранее написанные стихи и 50 новых стихотворений.

9 апреля 2012 года, в день рождения Шарля Бодлера, состоялась презентация монографии о Лине Костенко «Есть поэты для эпох» авторства Ивана Дзюбы. Книга напечатана издательством «Лыбидь».

Лина Костенко родилась в семье учителей 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. В 1936 году семья перебралась из Ржищева в Киев. После окончания средней школы Лина Костенко училась в Киевском педагогическом институте, а впоследствии – в Московском литературном институте имени А. М. Горького, который окончила в 1956 году.

Поэтесса принадлежит к плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов. Сборники ее стихов «Лучи земли» (1957) и «Паруса» (1958) вызвали интерес читателя и критики, а сборник «Путешествия сердца» (1961) не только закрепил успех, а и засвидетельствовала настоящую творческую зрелость поэтессы, поставила ее имя среди выдающихся мастеров украинской поэзии.

В начале 1960-х принимала участие в литературных вечерах киевского Клуба творческой молодежи. Начиная с 1961, ее подвергали критике за «аполитичность», был снят с плана съемки фильм по сценарию Л. Костенко «Дорогой ветров».

В 1963 году сняли с печати книгу стихов Л. Костенко «Звездный интеграл», книгу «Княжа гора» сняли с верстки. В эти годы стихи Л. Костенко публиковали журналы в Чехословакии, газеты в Польше, и лишь изредка – в Украине. Ее стихи ходили в «самиздате».

В 1965 – Лина Костенко подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. Присутствовала на суде над Н. Осадчим и М. Зваричевской во Львове. Во время суда над братьями Горинями бросила им цветы. Вместе с И. Драчом обратилась к редакции журнала «Октябрь» (теперь «Звон») и ко львовским писателям с предложением выступить в защиту арестованных. Писатели не решились на протест, но подали в суд ходатайство с просьбой передать на поруки Б. Горыня как самого молодого из арестованных. Все это не повлияло на ход судов, но имело огромное моральное значение.

Май 1966 – в Союзе писателей Украины, где клеймили «националистических отщепенцев», часть молодежи устроила овацию Л. Костенко, которая отстаивала свои позиции и защищала И. Светличного, А. Заливаху, М.Косива и Б. Горыня. В 1968 – написала письмо в защиту В. Черновола в ответ на клевету на него в газете «Литературная Украина». После этого имя Л. Костенко в советской прессе долгие годы не упоминалось. Она работала «в стол».

В 1973 – попала в «черные списки», составленные секретарем ЦК КПУ по идеологии В. Маланчуком. Лишь в 1977 году, после ухода В. Маланчука, вышел сборник стихов «Над берегами вечной реки», а в 1979-ом, за специальным постановлением Президиума СПУ, – исторический роман в стихах «Маруся Чурай», пролежавший без движения 6 лет. За него поэтесса 1987 году была удостоена Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко.

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