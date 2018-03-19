СБУ задержала оператора, который «сливал» телефонные разговоры украинцев ФСБ России

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали в Одессе международного оператора телефонной связи, который сотрудничал с боевиками на Донбассе и с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи.

«Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. Оперативники спецслужбы задокументировали, что за этот незаконный канал связи боевики «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами», – говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Отмечается, что российские спецслужбы получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора.

Также сообщается, что во время обысков в офисе, техпомещениях и жилище оператора сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Также правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие оказание услуг телефонной связи боевикам ОРЛО и сотрудничестве с ФСБ РФ.

В СБУ добавляют, что сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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