Савченко обратилась к Президенту с просьбой уволить Луценко

Народный депутат Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Юрия Луценко, а также обратилась к президенту Порошенко с просьбой уволить генпрокурора.

Об этом она сообщила в Facebook.

Савченко подала Порошенко жалобу, в которой заявила о нарушении генпрокурором презумпции невиновности в отношении нее.

«Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства», – отметила она.

Также она заявила, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги Луценко.

«Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Следовательно, я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.