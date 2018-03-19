Российская экономика всегда была сырьевым придатком для Украины, – Суслов

Заявление Владимира Гройсмана о готовности правительства разорвать экономические программу сотрудничества с РФ – пропагандистская. Ведь срок действия документа и так на исходе, а многие его пункты уже не работают.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов.

По его мнению, скорее всего, правительство Украины таки разорвет программу экономического сотрудничества с Россией, как и заявлял Владимир Гройсман.

«И срок действия этой программы – до 2020-го. Так ей и так оставался всего год. К тому же, значительное количество пунктов этого документа и без того уже не выполняется и не могут быть выполнены», – рассказал Суслов.

В частности, речь идет о ключевых пунктах – сотрудничестве в военно-технической области, промышленной кооперации или поставки товаров согласно межгосударственных соглашений. Все это, по его словам, власть прекратила осуществлять еще в 2014 году – с началом военных действий на Донбассе.

«После ряда решений Совета нацбезопасности и Президента весь спектр военно-технического сотрудничества прекратился. К тому же, значительную часть программы составил вопросы развития торговых отношений в рамках зоны свободной торговли СНГ. И после того, как Украина подписала ассоциацию с ЕС, Россия заявила, что она отменит действие соглашения о свободной торговле с нашим государством. Она действительно это сделала в декабре 2015-го», – отметил эксперт.

Поэтому он подчеркнул: заявление Гройсмана – пропагандистское.

«Ведь сейчас не все понимают, что нынешняя экономика уже – не государственная. Тогда как такие межгосударственные соглашения касаются только соответствующих отношений. Зато никто не запрещает украинским частным предприятиям торговать с российскими. Эта торговля успешно развивается», – убежден бывший министр.

По его данным, в течение 2017 года товарооборот между Украиной и Россией вырос на 25,6%. То есть экономические связи между Украиной и РФ сохраняются.

Вместе с тем он подчеркнул: своими заявлениями В. Гройсман повторяет штампы, характерные для лидеров США и Запада. Мол, мы неоднократно слышали, как они заявляли о необходимости введения санкций против РФ, чтобы это государство заплатило «высокую цену» за свои действия. Но, в отличие от них, у нашего премьер-министра нет конкретики.

«Ведь с другой стороны, наша власть активно борется за сохранение экономических связей с Россией, даже на государственном уровне. В частности, речь идет о том же транзите газа. Украина настаивает, что мы должны предоставлять услуги РФ по транзиту топлива в Европу, из-за этого идут суды», – отметил Суслов.

До сих пор действуют также соглашение относительно поставок ядерного топлива на украинские атомные станции.

Поэтому он подчеркнул: Гройсман проводит «пропагандистскую кампанию», которая должна продемонстрировать волю власти каким-то образом давить на Россию. Однако, непонятно, какие рычаги воздействия при этом будут применяться. Ведь еще во времена наибольшего сотрудничества между Украиной и Россией – в 2011 году РФ импортировала нам сырье в размере 62,3% – в частности, газ и нефть.

«Поэтому российская экономика всегда была сырьевым придатком. Украина же поставляла ей много продукции машиностроения», – отметил Виктор Суслов.

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