Реформы в Саудовской Аравии: зарплату женщин и мужчин планируют сравнять

В Саудовской Аравии в ближайшее время намерены продвигаться в реформах и планируют уравнять зарплаты женщин и мужчин.
Об этом сообщает «Громадское», ссылаясь на интервью CBS.
Отмечается, СМИ называют реформы принца в стране «революционными».
«Мы работаем над инициативой, которую мы внедрим в ближайшем будущем – это ввести равную оплату для женщин и мужчин», – сказал наследный принц Мухаммед бен Салман.
Журналистка спросила принца, одинаковая зарплата является ли достаточной мерой для расширения женских прав в этой стране, намекая на невозможность женщинам водить авто.
Принц в ответ сказал, что это «не проблема».
«На сегодня школы вождения введены и они скоро заработают. За несколько месяцев в Саудовской Аравии женщины смогут водить авто. Мы наконец пережили тот болезненный период, который невозможно оправдать», – добавил Мухаммед бен Салман.
Также он отметил, что женщины в Саудовской Аравии до сих пор имеют ограниченные права и страна по этому поводу «пройдет длинный путь».