Проблема не только в Путине: первые выводы для Украины с выборов в РФ

Победа Путина на президентских выборах в России была прогнозируема и заранее очевидна, и все же неприятно поразил уровень поддержки кремлевского руководителя, который он получил от россиян, даже если отбросить определенный процент возможных фальсификаций. 56 млн россиян фактически поддержали курс на конфронтацию с цивилизованным миром и в том числе военную агрессию против украинцев. Чего же ожидать от новой каденции Путина и возможные последствия для Украины – ИА ZIK рассказали политические эксперты.

Отметим, действующий глава России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий.

Глава Украинского государства Петр Порошенко уже заявил, что выборы, которые РФ проводит на территории оккупированного Крыма, незаконны и что единственный глава государства, которого выбирает Крым, – это Президент Украины.



Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова:

– Для меня лично неприятной неожиданностью стал уровень поддержки, который высказали граждане России как лично Путину, так и его политике. Конечно, можно говорить о каком-то уровне фальсификации на этих выборах, но общая картина от этого не меняется. То есть это подтверждение того, что проблема не только в Путине, но и в России как стране и российском обществе.

По моему мнению, не стоит ожидать каких-то радикальных изменений в политике относительно Украины, особенно переменам к лучшему.

Относительно результатов выборов, проведенных на территории оккупированного Крыма, боюсь, что в международном сообществе кроме каких-то деклараций и заявлений дело дальше не пойдет.



Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:

– Результаты Путина 2012 года было решено перебить минимум на 12-15% – чтобы продемонстрировать уверенный рост народной поддержки и положительную оценку результатов работы Путина».

Кремлю нужна такая вот легитимизация военной агрессии в Крыму, в Сирии и на Донбассе, вмешательство во внутреннюю политику практически всей Европы и США и других составляющих внешней и внутренней политики России: «Народу нравится, народ поддерживает и разделяет». Среди прочего это, наверное, в ближайшее время будет использовано для ужесточения внутренней политики и «закручивания гаек» – поскольку все, кто против политики Путина, явно против народа.

Над Ксенией Собчак просто поиздевались: около 1,5%, при том, что у Жириновского около 6%, а коммунист-недоолигарх Грудинин набрал практически 14%.

Забавный результат по Крыму»: «пока 91,74%». Дойдет ли до 146% – неизвестно, но в целом картинка «жителей полуострова, искренне благодарных за возвращение в родную гавань» выдержана.



Политолог Владимир Цыбулько:

– Это не были выборы в классическом понимании. Это была кампания, которая фактически обеспечила заданный заранее результат. То есть не было никакой состязательности, были устранены реальные конкуренты, отсутствует свобода СМИ и отсутствует допуск политических оппонентов на телевидение. Поэтому такие результаты – это никакая не неожиданность.

Очевидно, что российский режим этими выборами превратил русский народ в соответчика за свои преступления. То есть фактически российский народ теперь – соучастник российской правящей элиты.

Для того, чтобы эта клика удержалась у власти в России, она должна будет нагнетать психоз «осажденной крепости». По сути, вся дальнейшая логика российской власти будет, с одной стороны, в формировании психоза среди своего населения. А на внешний рынок будет демонстрироваться большая обида за непонимание и неприятие российской правящей клики как себе равных и попытку выторговывать для себя некий режим экономического сотрудничества.

Поскольку бюджет России зависим больше чем на 60% от экспорта углеводородов, будет попытка или сохранить рынки (потому что есть угроза потери европейского рынка), или конвертировать эти рынки в нечто иное.

Что касается агрессии России на Донбассе, то, думаю, сценарий не изменится. Будет подмораживание, создание зоны конфликтности и попытка втиснуть на своих условиях эту больную территорию в тело Украины.



Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины.

– Думаю, что выборов никаких не было, а было переназначение того, кто уже 18 лет сидит в Кремле. И это сделали по всем канонам политического театра. Загадайте эти так называемые дебаты с матерщиной, со слезами и прочим с одной стороны, а с другой стороны – «величие» того, кто ни с кем не общается и стоит сам по себе. То есть все это было распахано очень правильно с точки зрения технологий. И в итоге, для среднестатистического российского обывателя было понятно, что нет другого выбора, кроме как ставить галочку напротив фамилии Путин. Поэтому на самом деле произошла реальная манипуляция общественным сознанием.

Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что эта манипуляция была достаточно эффективна, и 56 млн россиян поддерживают курс на агрессию, на коррупцию, на самоизоляцию, на то, чтобы Россия оставалась подальше от цивилизованного мира. Это на самом деле очень грустно. И когда нам навязывают тезис, что есть плохой Кремль и хороший русский народ, то надо подумать, избирает ли этот хороший российский народ тех, кому он доверяет. Следовательно, это прямая зависимость. Могли бы выбрать любого другого, но выбрали именно этого.

Для мира и для Украины, я думаю, последствия будут ожидаемыми. Слава Богу, на Западе тенденция на объективную оценку происходящего в России, становится все сильнее. Тамошние политики все больше понимают, что Путин – это угроза и угроза реальная, с которой надо бороться. Безусловно, есть тенденция на поиск каких-то компромиссов, но сейчас – особенно после истории с отравлением Скрипаля – она будет приглушена.

А для Украины мы, собственно, должны понять одно: если сможем быть в коалиции с цивилизованным миром и вместе давить на Россию, у нас есть шанс удержаться. Если этой коалиции мы не создадим и будем пытаться идти каким-то кружным путем – немного реформ, немного не-реформ, немного коррупции, то тогда Путин этим, безусловно, воспользуется. Тем более, имея такую мощную пятую колонну на всех уровнях в Украине.

Поэтому я думаю, что это как раз тот случай, когда мы должны, во-первых, очень заботиться о своей внешнеполитической положительной позиции, а во-вторых, завоевать такую позицию в том числе через ускоренный курс реформ. Вот тогда у нас действительно сложится и вот тогда у Путина не будет никаких шансов на то, чтобы двигаться дальше, как минимум в Украине.



Подготовила Татьяна Штыфурко,

ИА ZIK

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