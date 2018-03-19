Президент РФ займет «позицию выжидания и наблюдения», – французский эксперт

Никаких серьезных положительных подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе, а также в политике Москвы в отношении Киева ждать не стоит как минимум до следующего года.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Я не жду каких-то больших изменений. Путин не обещал ничего, и он не будет реформировать российскую экономику, а также не будет предпринимать никаких шагов, чтобы продвигаться на украинском направлении», – сказала французский политолог Мари Мендрас.

Она считает, что президент РФ займет «позицию выжидания и наблюдения». Во-первых, потому что в следующем году пойдут к избирательным урнам украинцы, и в такой ситуации Кремлю лучше подождать, считает эксперт. Во-вторых потому, что французы и немцы, которые являются участниками «нормандского формата» и в целом занимают активную позицию в попытках добиться урегулирования, не слишком охотно хотят ставить сейчас конфликт на Донбассе на первые места в списке своих приоритетов, сказала Мендрас, добавив, что не в последнюю очередь потому, что не видят, чтобы позиция Кремля вела куда-то.

Мендрас предлагает подождать до момента, когда немецко-французская кооперация, взаимодействуя в вопросе Украины вернется «на полную скорость», что возможно теперь, когда в Германии наконец завершено формирование правительства. «Теперь, когда в ФРГ появилось наконец правительство, дело должно пойти легче», – надеется политолог.

Эксперт признала, что лоббирование вопроса снятия санкций против РФ очень сильно в Европе, в том числе звучат такие голоса и во Франции, и в Германии, несмотря ни на что. «Но до тех пор, пока есть аннексия Крыма, а на Донбассе российские военные и оружие, мы будем поддерживать санкции. Все мы – ЕС, США, Канада.. Это не вызывает сомнений. Санкции нужны для сдерживания, и они будут продолжаться», – заверил собеседник агентства.

Она отметили, что внедрив в 2014 году ограничительные меры Пресечения, более 40 стран, удивили не только Кремль, но и самих себя. «Это было достижение, такая довольно жесткая реакция», – уверена она. Впрочем, признает Мендрас, влияния на руководство в Москве, у Запада все равно нет, «это руководство, с которым сложно говорить».

По ее мнению, после аннексии Крыма Россия находится в «режиме выживания», не имея никаких перспектив на отдаленное будущее, пока у власти находится недемократический, немирный, неподотчетный, неконкурентоспособный и нечестный (который врет и чужим, и своим) режим, режим, который отдает предпочтение войне над миром. «Это не элита, не политическая элита. Это группка бывших КГБистов, которые сконцентрировали в своих руках всю власть, лимитов которой нет», – определила характер нынешнего российского руководства Мендрас.

Мендрас приняла участие в дискуссиях в Берлине, посвященных выборам в России, организованных местным Центром LibMod (Zentrum Liberale Moderne).

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