Премьер Канады и канцлер Германии обсудили ситуацию относительно отравления экс-шпиона

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: EPA / FELIPE TRUEBA

Страны-члены НАТО должны проявить солидарность в реагировании на отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Премьер-министр и канцлер выразили взаимное беспокойство относительно отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом и подчеркнули важность солидарности НАТО по этому поводу», – рассказали в Трюдо, по итогам телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме этого во время разговора речь шел о «сотрудничестве в отношении международных кризисов и развитие событий на международном рынке стали и алюминия». «Оба лидера подчеркнули важность многосторонней торговой системы и необходимости сохранения и соблюдения основанного на правилах подхода к международной торговле», – говорится в сообщении.

Как известно, 5 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии. Позже Великобритания объявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», к производству которого может быть причастна Россия. В Кремле опровергли данные обвинения.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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