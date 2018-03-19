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понедельник, 19 марта, 2018, 11:43 Экономика
Порошенко призвал кувейтский бизнес к сотрудничеству с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития.

Об этом информирует в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.

«Были обсуждены пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении. Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и вице-премьер-министр Кувейта шейх Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах договорились о либерализации визового режима для граждан Украины.
КувейтПетр ПорошенкобизнесУкраинаФарук Али Бастаки
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2018-03-19 12:37:43