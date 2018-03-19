Печончик: Весь мир заявил, что е-декларирования для активистов – абсолютно позорный закон

Президент Украины несколько раз публично заявлял, что нормы закона про е-декларирования для антикоррупционных активистов должны быть отменены, однако в течение года общественность кормят пустыми обещаниями.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Напомним, в Венецианской комиссии 16 марта заявили, что требования по е-декларациям, которые представляют общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, должны быть изъяты из соответствующего закона или же существенно сужены. Сегодня представители общественных, антикоррупционных и правозащитных организаций потребовали от ВЕРХОВНОЙ рады на пленарной неделе 20-23 марта отменить обязательное предоставление таких е-деклараций.

Татьяна Печончик отметила, что упомянутый выше вывод Венецианской комиссии – это последний гвоздь в гроб е-декларирования для антикоррупционных активистов, ведь весь мир, вся Европа заявили, что это абсолютно позорные законы, которых не должно быть в демократической стране». Гостья программы напомнила, что Президент Украины несколько раз публично заявлял, что эти нормы закона должны быть отменены. Зато, говорит Татьяна Печончик, в течение года общественность кормят пустыми обещаниями, а «дедланин» норм закона относительно е-декларирования – 1 апреля.

«Президент кивает на парламент, хотя мы знаем, когда Президент захочет, абсолютно легко мобилизируются и находятся голоса для этого», – отметила председатель Центра информации о правах человека.

Татьяна Печончик рассказала об акции протеста под ВРУ с требованием отменить е-декларирования для антикоррупционных активистов, ведь это превратит их в мишени. Гостья программы отметила, что четко не определено, кто такие антикоррупционные активисты, что открывает площадку для манипуляций.

«Мы сегодня пришли под парламент, где был Согласительный совет, и мы требовали, чтобы включили вопрос об отмене этих позорных норм в повестку дня. И не 30-м пунктом плана, до которого никогда у них не доходят руки, а чтобы они это поставили как приоритет и доказали, что они действительно двигают нашу страну в направлении Европы, а не в направлении России и Казахстана, где так же расправлялись с общественными активистами, где душили общественные организации дополнительными отчетами (а мы уже и так подаем шесть или семь отчетов как общественная организация)», – отметила председатель Центра информации о правах человека.

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